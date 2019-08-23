/Криминал/

Полицейские Геленджика изъяли из незаконного оборота около 700 литров алкогольной продукции

В рамках проведения рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере потребительского рынка, полицейские Геленджика изъяли около 700 литров вина и чачи.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства выявили пять торговых точек по незаконной реализации алкоголя.

Четверо иногородних и один местный житель в возрасте от 25 до 66 лет осуществляли незаконную продажу алкогольной продукции в розлив без лицензии и сопроводительных документов. Из торговых объектов полицейские изъяли около 700 литров алкогольной  продукции.

В отношении недобросовестных предпринимателей правоохранители составили административные протоколы по части 1 статьи 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Кроме конфискации предмета правонарушения санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде выплаты административного штрафа.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/18031598/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Добавить комментарий

Последние новости

По данным МЧС России по Краснодарскому краю...

Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Кореновском районе

Прокуратура Кущевского района добилась в судебном порядке восстановления права одинокой матери на детские пособия

В Новороссийске приезжему предъявлено обвинение в краже

Президентская библиотека принимает участие в фестивале «Спасская башня»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!