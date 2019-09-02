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В сочинском селе Красная Воля нашли тело 46-летней женщины

Возбуждено уголовное дело об убийстве.В районе остановки в селе Красная Воля в ночь на первое сентября прохожие обнаружили труп женщины, об этом сообщается в социальных сетях.

Как рассказала «АиФ-Юг» помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Анна Пушкина, по факту нахождения тела 46-летней местной жительницы возбуждено дело по статье «Убийство». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: https://kuban.aif.ru/

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Категория: Новости / Криминал

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