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В сочинском селе Красная Воля нашли тело 46-летней женщины
Возбуждено уголовное дело об убийстве.В районе остановки в селе Красная Воля в ночь на первое сентября прохожие обнаружили труп женщины, об этом сообщается в социальных сетях.
Как рассказала «АиФ-Юг» помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Анна Пушкина, по факту нахождения тела 46-летней местной жительницы возбуждено дело по статье «Убийство». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Источник: https://kuban.aif.ru/