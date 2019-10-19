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Тихорецкой межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту обнаружения вируса африканской чумы свиней

Межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения ветеринарного законодательства в связи с выявлением в районеочагов вируса африканской чумы свиней.

19 октября вирус африканской чумы свиней обнаружен в пробах готовой мясной продукции, производства ООО «Юг Роскошной Промышленности» на территории Тихорецкого района, куда продукция была завезена из Ставропольского края. 

В настоящее время вся зараженная продукцияна территории района изъята из оборота, очаг вируса локализован, выполняются все необходимые мероприятия. 

Прокуратура проводит проверку деятельностиинстанций на предмет соблюдения требований по утилизации биологических отходов.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/tihoreckoy-mezhrayonnoy-prokuraturoy-provoditsya

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Категория: Новости / Криминал

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