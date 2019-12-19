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Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке

Спецоперация проходит у комплекса зданий ФСБ на Большой Лубянке. Неизвестный открыл огонь из автомата.

По данным источника, неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, а потом выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий.

Пока точной информации о числе погибших и пострадавших нет. Число жертв, по разным данным, — от одного до трех человек. Все они сотрудники силовых ведомств.

В Москве введен в действие план «Сирена». Прохожих сейчас эвакуируют. Движение в районе Большой Лубянки перекрыто.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2269021/?from=push

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Категория: Новости / Криминал

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