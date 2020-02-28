Актер из культовых фильмов оказался главарем банды аферистов

Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером культовых фильмов. Преступники похищали квартиры и сбережения умерших москвичей, об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, главарь задержанной банды снялся «в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет». При этом Волк не уточнила имя актера и ленты, в которых он появлялся.

По данным следствия, именно бывший актер придумал схему незаконного получения недвижимости и накоплений недавно умерших людей.

У организатора группы обнаружили 20 комплектов документов умерших людей, в том числе и их паспорта. В настоящий момент выясняется, сколько квартир удалось похитить преступникам. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Четверо участников группы заключены под стражу, еде двое находятся под подпиской о невыезде.