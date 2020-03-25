Житель города Сочи размещал аудиозаписи экстремистского содержания

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Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе мониторинга сети Интернет выявлено нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности.

В частности, на странице пользователя социальной сети «Вконтакте» в свободном доступе размещались аудиозаписи экстремистского содержания, включенные в Федеральный перечень экстремистских материалов, составленный Министерством юстиции Российской Федерации. В ходе проведенных мероприятий установлен пользователь указанной страницы – житель города Сочи.

Решением Адлерского районного суда города Сочи указанный гражданин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов», ему назначено наказание в виде административного ареста на трое суток. Приговор суда вступил в законную силу. Незаконный контент удален.

В случае повторного нарушения ему будет грозить уже уголовная ответственность.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.