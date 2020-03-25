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Должностные лица Севастопольской таможни обнаружили и изъяли незаконно ввезенную технику Apple, Samsung, Sony и Xiaomi

В феврале 2020 г. в ходе проведения выездного проверочного мероприятия в торговой точке г. Севастополя должностными лицами Севастопольской таможни выявлена техника (мобильные телефоны, беспроводные наушники, смарт-часы, весы) с признаками незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации (у индивидуального предпринимателя отсутствовали документы, подтверждающие факт таможенного декларирования).

 

 В ходе проведения проверки было обнаружено и изъято из торгового оборота 390 единиц техники торговых марок Apple, Samsung, Sony и Xiaomi. Вся обнаруженная и изъятая техника реализовывалась в г. Севастополь.

С целью определения экономического ущерба направлены запросы правообладателям, а вся изъятая продукция направлена на таможенную экспертизу.

 

Источник:  Пресс-служба Севастопольской таможни

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Категория: Новости / Криминал

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Должностные лица Севастопольской таможни обнаружили и изъяли незаконно ввезенную технику Apple, Samsung, Sony и Xiaomi