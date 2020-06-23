На Кубани завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

/Криминал/

На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Курганинскому району в отношении 43-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Установлено, что обвиняемый, являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью, занимавшегося оптовой торговлей автомобильными деталями, заключил договоры с пятью предприятиями на поставку товаров производственно-технического назначения, однако взятые на себя финансовые обязательства не выполнил. Имея задолженность по оплате за продукцию перед поставщиками, злоумышленник заключил фиктивный договор купли-продажи с третьим лицом и продал 100% доли в уставном капитале принадлежащего ему предприятия. Таким образом, обвиняемый похитил товарно-материальные ценности, принадлежащие поставщикам, на общую сумму более 30 млн. рублей.

На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным подразделением ОМВД России по Курганинскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa