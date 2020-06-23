Таможенники обнаружили в Адыгее крупное подпольное производство контрафактных сигарет

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Работу подпольного цеха по изготовлению контрафактных сигарет пресекли 18 июня 2020 года в Республике Адыгея сотрудники Южной оперативной таможни при участии СОБРа Крымской таможни. По оперативной информации с момента начала работы цеха в ноябре 2019 года объем произведенной в нем продукции может превышать 24 млн пачек сигарет оценочной стоимостью более 2 млрд руб.

Цех полного цикла, в котором в две смены работали десять человек, злоумышленники законспирировали под складские боксы. Территория находилась под круглосуточной охраной и была огорожена забором с колючей проволокой, пропуск осуществлялся через контрольно-пропускной пункт.

В ходе обысков таможенники обнаружили бывшее в продолжительной эксплуатации иностранное оборудование по производству сигарет с фильтром и их последующей упаковкой в твердые пачки. Стоимость такого оборудования на вторичном рынке начинается от 55 млн руб., а оценочная производительность – более 3 млн пачек сигарет в месяц.

На линии в момент ее обнаружения изготавливались сигареты иностранных марок ВТ, NB, «Родопи», Opal и др., а также отечественных марок «Стюардесса», «Столичные», «Комета», «Космос» и др. В ходе последующих оперативно- разыскных мероприятий было установлено, что ранее здесь также производились контрафактные сигареты Marlboro и Winston.

Всего при обыске таможенники обнаружили 155 тыс. готовых пачек сигарет, около 1,4 тыс. коробок с не расфасованными в пачки сигаретами (около 4 млн сигарет); 3,6 тонны табачного сырья иностранного производства, 27 паллет типографской продукции с изображением пачек сигарет общий массой более 16 тонн, 88 упаковок с поддельными акцизными марками (всего около 40 тыс. акцизных марок), другие материалы для производства сигарет. Общая стоимость изъятой продукции превысила 50 млн руб.

Также в момент пресечения противоправной деятельности было обнаружено грузовое транспортное средство, частично загруженное товаром – около 60 тыс. пачек сигарет. Согласно полученной информации, контрафактные сигареты направлялись в Краснодар для их передачи в транспортную компанию и дальнейшей отправки в разные регионы страны.

Нелегальное производство и сбыт продукции организовала межрегиональная группа, действующая на юге России. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению организаторов и схем перемещения оборудования и табачного сырья, для выяснения других обстоятельств дела.

Источник: http://yutu.customs.ru/folder/12062