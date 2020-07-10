В Краснодарском крае глава Ленинградского района признан виновным в превышении должностных полномочий

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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю признаны судом достаточными для вынесения приговора главе Ленинградского района. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в марте 2017 года чиновник из личной заинтересованности выдал своей родственнице разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном на улице 417 Дивизии в станице Ленинградской, который использовался на правах аренды. Данный участок расположен в границах защитной зоны объектов культурного наследия, а именно «Банк 1908 года» и «Школа казачья для мальчиков» 1907 года, которые являются памятниками истории и культуры. Выдача разрешения на строительство в границах объектов культурного наследия предусматривает обязательное получение согласования с региональным органом охраны культурного наследия. В результате на участке был незаконно возведен объект капитального строительства в непосредственной близости от памятников истории и культуры. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю.

На период следствия глава района был отстранен от занимаемой должности.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере триста тысяч рублей. Дополнительно мужчине назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с муниципальной службой, сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю