В Краснодаре женщина подозревается в убийстве бывшего супруга

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Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в отношении 42-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она подозревается в убийстве 42-летнего бывшего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина после расторжения брака проживали в одной из квартир в доме на улице Сахалинской города Краснодара. По версии следствия, в ночь на 14 июля 2020 года между бывшими супругами произошла ссора на бытовой почве. Во время конфликта подозреваемая нанесла оппоненту один удар ножом в область шеи. Крики потерпевшего услышали соседи, которые вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи и правоохранителей. Между тем, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в результате причиненного ему колото-резанного ранения.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, с учетом обстоятельств произошедшего, в отношении подозреваемой будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/