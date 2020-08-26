Все равны, но некоторые равнее: краснодарский судья безнаказанно сбил велосипедиста

/Криминал/

7 апреля 2020 года в Краснодаре на улице Бородинской был сбит 29-летний Данил Юханов, ехавший на велосипеде в аптеку. Его доставили в краевую больницу со множественными травмами, где он провёл 4 месяца – а в августе Данила перевели в первую городскую, где он недавно скончался.

Автомобиль Toyota Land Cruser, совершивший наезд, скрылся с места ДТП, и хотя личность водителя давно установлена правоохранительными органами, уголовное дело против него до сих пор не возбуждено. За рулём был действующий судья краевого суда Юрий Захарчевский – и судейская мантия по российским традициям сделала своего обладателя словно бы невидимым и недосягаемым для правосудия.

Родственники погибшего не смогли смириться с таким положением вещей и обратились за защитой в адвокатское бюро «Правовой статус» – добиваться справедливости для них взялся управляющий партнёр Алексей Иванов.

– Мы только взяли это дело в работу и пока внимательно знакомимся с материалами – рапортами, опросами свидетелей, экспертизами, медицинскими документами, постановлениями. Но уже сейчас есть основания считать, что целью расследования было не найти и наказать виновного, а найти способы переложить вину на потерпевшего, который якобы сам нарушал правила дорожного движения. Мы опасаемся, что как это часто бывает, когда в деле замешаны судейские чины такого ранга, добиться объективного разбирательства будет непросто. По нашим данным, судья Захарчевский не только не был отстранен от должности во время доследственной проверки, но и до сих пор осуществляет правосудие, а уголовное дело против него так и не возбуждено. Я убеждён, что жизнь человека важнее любых статусов, поэтому считаю важным добиться непредвзятого расследования случившейся трагедии, в результате которой беременная жена Данилы Юханова осталась вдовой, а дети – сиротами,

– прокомментировал Иванов.

Источник: пресс-служба Адвокатского бюро «Правовой статус»