В Новороссийске директор коммерческой организации подозревается в невыплате заработной платы сотруднику

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего директора ООО «Строй Маркет». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы сотруднику (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с ноября 2017 по июль 2018 года директор организации, осуществляющей свою деятельность в сфере строительства не выплачивал в полном объеме заработную плату инженеру-энергетику. В результате задолженность по зарплате перед ним составила более 79 тысяч рублей. При этом, у подозреваемого имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе на установление имущества подозреваемого, на которое может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/