/Криминал/

Директор управляющей компании, депутат астраханской гордумы от ЛДПР Сергей Гаврилов обвиняется в мошенничестве, по ч. 4 статьи 159 УК РФ. В 2018 году УК Гаврилова завысила на 700 тысяч рублей стоимость работ по замене деревянных окон на пластиковые в четырех домах.

Кроме того, в 2019 году в Красноярске за мошенничество и растрату был задержан сын депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова.

Антон Натаров нанес ущерб бюджету на 4 млн рублей в сговоре с бухгалтером красноярской ячейки ЛДПР и двумя местными журналистами для того, чтобы через подконтрольные фирмы переводить деньги игарского коммунального предприятия ООО «Энергопром» по фиктивным договорам.

На бумаге шла речь о публикации заказных статейек в newslab и «Дело», которых на деле не было. В этом вся суть ЛДПР, где даже сын Жириновского, запред Госдумы и глава фракции занимается махинациями.

В 2020 году полиция занялась делом о хищении денег из молодежных партийных организаций – на соколах Жириновского делали и выводили деньги. Фигурантами дела стали сразу два партийных функционера, которые обвинили Игоря Лебедева во вовлечении в преступную схему, но он попросту проигнорировал все очные ставки.

Вот только если Лебедев, как крупная птица, может выкрутиться и уйти от ответственности, то на местах региональных активистам ЛДПР придется присесть на немалый срок.

Источник: https://arbuztoday.ru/deputata-podozrevayut-v-xishhenii-sredstv-zhitelej-ulicy-zvezdnoj/