Сколько стоит «надавить» на журналиста?

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Заместителю главреда «КП-Кубань» присудили денежную компенсацию морального ущерба в размере 600 тысяч рублей за несправедливое уголовное преследование.

На тот момент возглавлявшая районную газету «Наша Иртышская правда», Евгения Острая подверглась преследованию за профессиональную деятельность — ее необоснованно обвиняли в растрате и присвоении средств из редакционного бюджета. Адвокату Острой, управляющему партнёру краснодарского АБ «Правовой статус» Алексею Иванову ещё год назад удалось доказать в суде, что дело против неё носит заказной, политический характер и не имеет никаких реальных оснований, добившись полного оправдания.

А 26 марта суд удовлетворил требование защитника о компенсации морального вреда за 2 года и 18 дней незаконного уголовного преследования журналистки, теперь работающей на Кубани.

«600 тысяч рублей в качестве компенсации по такому делу — это много или мало? Учитывая сложившуюся отечественную судебную практику, по которой даже жизнь человека практически никогда не «оценивается» больше, чем в 1 миллион рублей, это можно считать серьёзным успехом. В некоторой степени — беспрецедентным решением: суммы, присуждаемые по аналогичным делам, как правило, меньше на порядок.

Но мы считаем, что те лишения и унижения, которые вынужден перенести человек, подвергшийся незаконному уголовному преследованию, должны оцениваться гораздо более адекватно и соразмерно. Более двух лет жизнь моей доверительницы состояла из бесконечного стресса, допросов, экспертиз, ходатайств и судов — по делу, которое было сфабриковано на пустом месте с единственной целью: заставить замолчать журналиста, пишущего неудобные для местных чиновников вещи. Добавьте к этому испорченную деловую репутацию. Да, по факту мы добились полного оправдания для Евгении, но ведь репутация строится не только на фактах — здесь, как в том анекдоте, «то ли он украл, то ли у него украли, но была там какая-то неприятная история».

Поэтому, несмотря на то, что сумма компенсации морального ущерба на первый взгляд выглядит значительной, мы намерены ее обжаловать и добиться большего. Хочется в принципе изменить эту порочную практику — сначала использовать уголовное преследование граждан как оружие по запугиванию, а затем оценивать причинённый им вред необременительными суммами. Считаю, что судебная шкала измерения глубины перенесённых страданий в таких случаях давно нуждается в корректировке!», — прокомментировал Алексей Иванов.

Источник: пресс-служба Адвокатского бюро «Правовой статус»