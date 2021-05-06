Инспектор таможенного поста задержан с поличным при получении взятки

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Отделом по противодействию коррупции Краснодарской таможни в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан с поличным при получении взятки в размере 30 000 руб. инспектор таможенного поста МАПП Адлер.

Денежные средства переданы гражданином России должностному лицу за непроведение последним таможенного контроля и беспрепятственный пропуск через таможенную границу Евразийского экономического союза коммерческой партии товаров без декларирования и уплаты таможенных платежей.

По указанному факту следователем ММСУТ СК России в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия-бездействие).

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления