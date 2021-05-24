По итогам трагедии в Казани

/Криминал/

В Госдуму внесен еще один депутатский законопроект об ограничениях на оборот оружия.

- административная ответственность за незаконный оборот будет распространена на все виды оружия - в том числе на газовое, сигнальное и пневматическое

- будет введена административная ответственность за ношение холодного оружия

- те, кто добровольно сдаст нелегально хранимые оружие и патроны в Росгвардию, будет освобожден от административной ответственности

- потерявшим оружие будет грозить штраф от 5 до 10 тыс рублей или 3-летний запрет на его покупку и ношение

- будут введены штрафы за распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению оружия: для граждан от 10 до 50 тыс рублей, для юрлиц от 800 тыс до 1 млн

- срок давности для привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия может быть увеличен с 2 месяцев до 1 года

Ранее в Госдуму были внесены два других законопроекта об усилении контроля за оборотом оружия: в декабре и в мае.

Источник: Телеграм-канал