В Славянске-на-Кубани полицейские раскрыли мошенничество

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В полицию с сообщением о мошенничестве обратился житель Славянского района. Заявитель пояснил, что договорился о покупке автомобиля марки «BMW» со своим знакомым, который занимается перепродажей машин из соседнего государства.

Однако после получения денег в сумме более 2,6 млн. рублей мужчина не выполнил взятые на себя обязательства и перестал выходить на связь.

Полицейские составили ориентировку на розыск подозреваемого, а также автомобиля, на котором он мог передвигаться. По указанным приметам разыскиваемое транспортное средство под управлением 32-летнего жителя города Севана остановили сотрудники дорожно-патрульной службы полиции на одной из улиц Саратова. Мужчину доставили в ОМВД России по Славянскому району для дальнейшего разбирательства. Похищенные денежные средства полицейские изъяли и вернули потерпевшему.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Славянскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МУВД России по Краснодарскому краю