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/Криминал/

На Азовском море задержали рыбака-контрабандиста

Свыше 800 тысяч рублей – таков ущерб биологическим ресурсам Азовского моря нанес предприниматель из Славянского района. Он пытался скрыть от контролирующих органов крупный улов пиленгаса и судака. 

Руководителя рыболовецкого предприятия задержали в районе урочища Верхние Кучугуры. Незадолго до этого его сотрудники изъяли биоресурсы из ставных неводов, принадлежащих фирме, а на берегу перегрузили ценный груз в прицеп внедорожника предпринимателя. Позднее специалисты изъяли свыше 3 тысяч особей пиленгаса и порядка 300 – судака.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы или крупный штраф. С начала года по уголовным делам, возбужденным Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю за нарушения в сфере добычи водных биологических ресурсов, было осуждено 35 человек, это почти на 20% больше, чем в прошлом году. 

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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