Житель Кропоткина изнасиловал 14-летнюю племянницу

/Криминал/

Подозреваемого в жутком преступлении задержали.

Как удалось выяснить из источников в правоохранительных органах, подозреваемый распивал спиртное, а его несовершеннолетняя родственница в это время находилась в соседней комнате. Разгоряченный алкоголем 30-летний мужчина захотел «расслабиться» и зашел к девочке. Далее события начали разворачиваться чудовищным образом. Подозреваемый схватил беззащитного ребенка и, угрожая расправой, изнасиловал.

Школьница находилась в шоковом состоянии и не смогла оказать ему сопротивление. Обо всем произошедшем подросток рассказала родителям, которые обратились в полицию. В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

Источник: livekubanru