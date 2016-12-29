В Новороссийске на 10 лет приговорили воровку земельного участка

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На Кубани завершено расследование уголовного дела о незаконном приобретении права на земельный участок.

По версии следствия, 52-летняя красноярка незаконно приобрела право собственности на земельный участок в Новороссийске стоимостью свыше 5,5 миллионов рублей.

Установлено, что обвиняемая, приехав на Кубань из города Красноярска, изыскала никем не используемый участок местности площадью 1500 квадратных метров, расположенный в городе Новороссийске Краснодарского края и обратилась в суд с заявлением об установлении факта владения и пользования ею указанным участком местности. При этом в заявлении изложила заведомо ложные сведения о том, что она владеет и пользуется этим участком более 24 лет.

Будучи введенным в заблуждение о законности получения обвиняемой права на земельный участок, судом вынесено решение, которым установлен факт владения ею на праве постоянного пользования земельным участком. После этого женщина зарегистрировала право собственности на участок, рыночной стоимостью более 5,5 млн. рублей.

По данному факту в отношении красноярки следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

На указанный земельный участок в настоящий момент наложен арест.

Источник: Пресс-служба УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю