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В Краснодарском аэропорту задержали иностранца с поддельными документами
В аэропорту Краснодара пограничники задержали 23-летнего молодого человека из Армении. У него обнаружены поддельные документы.
Нарушитель несколько лет назад уже въезжал в Россию по собственному паспорту. Он должен был поставить отметки в документах о сроке пребывания в стране и печати.
- Однако вместо законного решения вопроса через консульство молодой человек обратился к третьим лицам. Факт частичной подделки документа вскрылся на паспортном контроле в аэропорту Краснодара, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.
Возбуждено уголовное дело. Иностранцу грозит до двух лет лишения свободы.
Источник: yugopolis.ru