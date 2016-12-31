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/Криминал/

В Краснодарском аэропорту задержали иностранца с поддельными документами

В аэропорту Краснодара пограничники задержали 23-летнего молодого человека из Армении. У него обнаружены поддельные документы.

Нарушитель несколько лет назад уже въезжал в Россию по собственному паспорту. Он должен был поставить отметки в документах о сроке пребывания в стране и печати.

- Однако вместо законного решения вопроса через консульство молодой человек обратился к третьим лицам. Факт частичной подделки документа вскрылся на паспортном контроле в аэропорту Краснодара, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Иностранцу грозит до двух лет лишения свободы.

Источник: yugopolis.ru

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Категория: Новости / Криминал

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