Житель Новороссийска зарезал свою бабушку в новогодние праздники

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Инцидент произошел 3-го декабря поздно вечером в станице Раевской.

По данным следствия, 22-летний местный житель нанес своей бабушке более 10 колото-резанных ударов кухонным ножом. От ран 60-летняя пенсионерка скончалась на месте.

Мотивы преступления пока не выяснены, злоумышленник задержан, следователи ведут с ним допросы.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. По окончанию допроса подозреваемого и опроса свидетелей, будет избрана мера пресечения в отношении злоумышленника. - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Источник: livekuban.ru