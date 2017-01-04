Курс валют
60.66
63.81
/Криминал/

Житель Новороссийска зарезал свою бабушку в новогодние праздники

Инцидент произошел 3-го декабря поздно вечером в станице Раевской.

По данным следствия, 22-летний местный житель нанес своей бабушке более 10 колото-резанных ударов кухонным ножом. От ран 60-летняя пенсионерка скончалась на месте.

Мотивы преступления пока не выяснены, злоумышленник задержан, следователи ведут с ним допросы.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. По окончанию допроса подозреваемого и опроса свидетелей, будет избрана мера пресечения в отношении злоумышленника. - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Источник: livekuban.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

В Анапе задержали приезжую с метилэфедроном

Брянские журналисты поругались из-за мема с Иваном Грозным

По подозрению в причастности к теракту в Стамбуле задержаны выходцы из России

Пенсионерка выгуливает гуся по улицам Краснодара

Житель Новороссийска зарезал свою бабушку в новогодние праздники