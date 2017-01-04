В Анапе задержали приезжую с метилэфедроном

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При проведении рейдовых мероприятий сотрудники полиции обратили внимание на женщину, которая при виде полицейских стала заметно нервничать.

При проверке документов и личного досмотра, правоохранители обнаружили и изъяли у 33-летней жительницы Иркутской области прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом. Изъятое было направлено на экспертизу, которая подтвердила наркотический характер порошка. Общая масса изъятого метилэфидрона составила более 1,30 граммов, что является крупным размером.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Анапе в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, до 10 лет лишения свободы.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю