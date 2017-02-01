В Краснодарском крае УФСБ перед Новым годом предотвратило теракт

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В Краснодарском крае в январе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который готовил взрыв на территории региона.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с Центральным аппаратом ФСБ России пресекли противоправную деятельность 37-летнего жителя Кубани, который являлся пособником международной террористической организации. Его заподозрили в том, что он собирался совершить теракт путем подрыва самодельного взрывного устройства в преддверии новогодних праздников. При задержании мужчина оказал сопротивление, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Злоумышленником оказался уроженец одной из республик Северного Кавказа. У него изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство из пластичного взрывчатого вещества весом около 200 г, поражающих элементов в виде гаек и капсулу-детонатор. Привести устройство в действие подозреваемый намеревался с помощью мобильного телефона. У него также изъяли пистолет Макарова.

В настоящее время по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

Источник: kuban24.tv