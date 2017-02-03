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/Криминал/

На Кубани у иностранца нашли более 400 граммов героина

В Северском районе в феврале полицейские задержали приезжего, у которого изъяли более 400 г героина.

Полицейским поступила информация о том, что на территории района иностранец распространяет наркотики. Осмотрев жилье 22-летнего приезжего, правоохранители обнаружили в хозпостройке полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. Содержимое пакета отправили на экспертизу, которая показала, что это — героин общей массой более 360 г.

Подозреваемого задержали. В полиции он рассказал, что распространял наркотики через закладки. Он указал место тайника, в котором нашли еще 100 пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это также героин, масса которого 80 г, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Криминал

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