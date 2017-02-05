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/Криминал/

Троих жителей Кубани будут судить за убийство знакомого

Краснодарский следственный отдел на транспорте в феврале завершил расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в убийстве и укрывательстве преступления.

По данным следствия, 17 июня 2016 года около 21:00 двое жителей поселка Гирей распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, а затем драка. Во время конфликта мужчины упали в овраг, находящийся возле железнодорожных путей на 1593 км перегона Гирей — Кавказская, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Затем один из дерущихся мужчин схватил тяпку и ударил ей несколько раз по голове оппонента. От полученных травм пострадавший скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, двое знакомых мужчины взяли погибшего за руки и ноги и оттащили тело на железную дорогу, чтобы инсценировать самоубийство. В итоге 18 июля около   00:48 тело было травмировано пассажирским поездом №3 сообщением Кисловодск — Москва.

В ходе расследования подозреваемых задержали. Обвиняемые сознались в содеянном, материалы уголовного дела направлены в суд.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Криминал

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