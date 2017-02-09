В Новокубанском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений

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Трое местных жителей незаконно спилили 55 деревьев породы ясень, акация и дуб. Ущерб составил около 170 тысяч рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Новокубанскому району оперативным путем получили информацию о том, что трое мужчин пилят деревья в лесополосе.

Прибыв на место происшествия, оперуполномоченные с поличным задержали троих местных жителей, которые незаконно вырубили 55 деревьев породы ясень, акация и дуб. Ущерб от их действий составил около 170 тысяч рублей.

В ходе проведенной проверки было установлено, что один из задержанных, 57-летний местный житель, являясь индивидуальным предпринимателем, имел разрешение на спиливание только отведенных и клейменных деревьев. Однако, желая извлечь для себя материальную выгоду, он организовал рубку деревьев ценных пород без соответствующего разрешения, о чем своим помощникам не сообщил.

В настоящее время в отношении подозреваемого следствием Отдела МВД России по Новокубанскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю