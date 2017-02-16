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В Туапсе сотрудники транспортной полиции изъяли патроны времен Великой Отечественной войны
В ходе оперативно-разыскных мероприятий на железнодорожной платформе станции Кирпичный сотрудниками транспортной полиции задержали местного жителя.
Он был доставлен в дежурную часть Туапсинского ЛОП, где в ходе личного досмотра в вещах задержанного полицейские обнаружили пакет с патронами. Они были изъяты и направлены на экспертизу, которая показала это действующие патроны к пистолету Токарева образца 1930 года и относятся к категории боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию.
По факту незаконного хранения боеприпасов в отношении местного жителя отделом дознания Туапсинского ЛОП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ.
Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО