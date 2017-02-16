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/Криминал/

В Туапсе сотрудники транспортной полиции изъяли патроны времен Великой Отечественной войны

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на железнодорожной платформе станции Кирпичный сотрудниками транспортной полиции задержали местного жителя.

Он был доставлен в дежурную часть Туапсинского ЛОП, где в ходе личного досмотра в вещах задержанного полицейские обнаружили пакет с патронами.  Они были изъяты и направлены на экспертизу, которая показала это действующие патроны к пистолету Токарева образца 1930 года и относятся к категории  боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию.    

По факту незаконного хранения боеприпасов в отношении местного жителя отделом дознания Туапсинского ЛОП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ.

Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО

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Категория: Новости / Криминал

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