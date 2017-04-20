В Сочи у приезжего нашли 1,2 кг синтетических наркотиков

/Криминал/

В Сочи признали законным возбуждение дела в отношении мужчины, которого заподозрили в покушении на сбыт наркотиков.

По версии правоохранителей, 4 апреля житель Ярославля приехал в Сочи на поезде из Москвы. На территории вокзала его задержала полиция. Во время досмотра у приезжего нашли 1,2 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Юга.ру