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В Сочи у приезжего нашли 1,2 кг синтетических наркотиков
В Сочи признали законным возбуждение дела в отношении мужчины, которого заподозрили в покушении на сбыт наркотиков.
По версии правоохранителей, 4 апреля житель Ярославля приехал в Сочи на поезде из Москвы. На территории вокзала его задержала полиция. Во время досмотра у приезжего нашли 1,2 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Юга.ру