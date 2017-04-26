В Гулькевичском районе заведующая детским садом подозревается в мошенничестве

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Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом №28 город Гулькевичи, подозреваемой в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в период времени с октября 2011 года по февраль 2017 года заведующая детским садом давала указание 10 подчиненным сотрудникам обналичивать стимулирующие выплаты, выделяемые им из бюджета на поощрение и премирование, и передавать ей часть указанных выплат в виде наличных денежных средств якобы на нужды детского сада. Полученными деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению. В общей сложности заведующая незаконно получила не менее 998 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю