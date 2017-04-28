В Кущевском районе четверо мужчин в противогазах ограбили квартиру

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В станице Кущевской задержали четырех подозреваемых в разбойном нападении на квартиру.

В дежурную часть Отдела МВД России по Кущевскому району поступило сообщение от жителя станицы Кущевской о том, что ночью четверо мужчин в масках и противогазах, проникнув в квартиру через лоджию и, угрожая ножом, похитили денежные средства в размере 70 тысяч рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Со слов потерпевшего полицейские установили, что накануне вечером он распивал спиртное со своим знакомым и тот, просил деньги в долг.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали четверых жителей Кущёвского района.

В ходе осмотра домовладения одного из задержанных правоохранители обнаружили похищенные денежные средства, которые были изъяты и возвращены законному владельцу.

В Отделе полиции подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что выбросили нож и маски после совершения преступления. Похищенные деньги злоумышленники собирались поделить между собой и потратить на личные нужды.

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Кущевскому району в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время все четверо подозреваемых помещены в изолятор временного содержания Отдела МВД России по Кущевскому району. Ведётся следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю