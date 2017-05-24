В Динском районе местный житель убил сына кувалдой

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Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 30-летнего сына (ч.1 ст.105 УК РФ).

Между отцом и сыном сложились неприязненные отношения ввиду отсутствия у последнего места работы. По версии следствия, 22 мая 2017 года, находясь по месту жительства в станице Нововеличковской, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения родственниками произошел конфликт, в результате которого 56-летний мужчина нанес оппоненту множественные удары кувалдой по голове. После совершенного преступления злоумышленник самостоятельно вызвал сотрудников скорой медицинской помощи, однако от полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Причиной его смерти явилась черепно-мозговая травма с переломом основания черепа.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю