СУ СК: взяла кухонный нож и нанесла им один удар в спину оппонента, после чего ушла спать

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Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю 27-летней девушке предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 41-летнего мужчины (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что на протяжении последних 9 месяцев девушка вместе с сожителем проживала у знакомых в станице Варениковской. По версии следствия, вечером 31 мая 2017 года они все вместе находились дома, где распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя к ним присоединился ранее не знакомый девушке мужчина. Со слов обвиняемой, в тот момент, когда ее сожитель ушел спать, мужчина стал оказывать ей знаки внимания. Однако получив отказ, он начал высказывать оскорбительные выражения в ее адрес, в ответ на что девушка взяла кухонный нож и нанесла им один удар в спину оппонента, после чего ушла спать. Утром следующего дня мужчину без признаков жизни обнаружили рядом с домовладением местные жители, о чем сообщили в правоохранительные органы. Согласно результатам проведенного судебно-медицинского исследования его смерть наступила в результате острой кровопотери.

В настоящее время девушка задержана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю