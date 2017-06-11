В Северной Осетии врач обманула пенсионерку на 1 млн рублей

/Криминал/

В Северной Осетии против врача, которая предложила пенсионерке бесплатную схему лечения и обманным путем похитила у нее деньги, возбудили дело.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские установили, что 40-летняя врач одной из городских поликлиник в Моздоке мошенническим путем обналичивала деньги 70-летней пациентки.

«Медработник, предлагая пожилой женщине пройти бесплатный курс лечения, обманным путем заставила ее оформить на себя доверенность на получение имеющихся на ее банковской карте денег. Регулярно снимая с личного счета чужие деньги, злоумышленница распоряжалась ими в своих личных целях», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной Осетии.

Ущерб от действий злоумышленницы составил 1 млн рублей. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Юга.ру