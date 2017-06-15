В Кореновском районе начальник отдела судебных приставов обвиняется в мошенничестве

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По инициативе прокуратуры Кореновского района возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела судебных приставов по городу Кореновску и Выселковскому району.

Начальник отдела судебных приставов по г. Кореновску и Выселковскому району использовал свое служебное положение в личных корыстных целях. Путем обмана уговорил лицо, которому принадлежал арестованный автомобиль марки Ford Focus, подписать незаполненные бланки договора купли-продажи транспортного средства. Впоследствии с помощью данных документов он оформил право собственности на автомобиль на свою супругую.

Материалы проверки по данному факту направлены в следственный орган, по результат рассмотрения которых в отношении 31-летнего начальника судебных приставов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

Источник: Прокуратура Краснодарского края