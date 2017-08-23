В Новороссийске полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

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Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Новороссийску получили информацию о том, что па территории города-героя может находиться подозреваемый в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе проверки информация подтвердилась. Полицейские установили местонахождение 54-летнего жителя Московской области и задержали его на автовокзале, когда он попытался покинуть Новороссийск.

Задержанного доставили в отдел полиции. При проверке было установлено, что в 2009 году он совершил кражу вещей из супермаркета в г. Москве. После возбуждения в отношении него уголовного дела, подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия.

В настоящее время задержанный передан инициатору розыска.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску