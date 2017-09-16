Рука Москвы дотянулась до Мысхако!

/Криминал/

Новороссийцы испытывают на себе всю тяжесть решений знаменитого на весь мир Басманного районного суда Москвы: по их сведениям, начиная с лета, этот суд наложил арест на земельные участки общей площадью 868 гектаров земли в селе Мысхако. То есть под арестом оказалось имущество, владельцами которого сегодня числятся, по разным подсчетам, от 14 до 17 тысяч человек! Сегодня эта огромная масса людей объединяется и обсуждает план действий по защите своих интересов.

Люди уже обращаются в администрацию Новороссийска, планируя подавать заявление на проведение митинга, где озвучат свои требования. Местная власть до сих пор хранит молчание, хотя не могла не знать о таких сенсационных решениях московских судей. А если скажет, что не знает, то это, пожалуй, еще хуже: население придет к выводу, что чиновники не владеют ситуацией в городе. А вот вышестоящим инстанциям о скандале с землей в Мысхако известно, письма нынешних собственников отправлены и губернатору Кубани, и постпреду президента в ЮФО, и в Кремль, и главам Следственного комитета и Генпрокуратуры России, и в Московскую Хельсинскую группу.

Известие об арестах было для тех, кто уже живет или только строится в Мысхако, как гром среди ясного неба. Люди случайно узнавали об этом, начинали рассказывать друзьям, соседям и к концу лета выяснился весь масштаб — под арестом находится более одной тысячи земельных участков разной площади, уже застроенных и застраиваемых сейчас как индивидуальными домами, так и многоквартирными жилыми массивами. Говорят, арест наложен и на муниципальные наделы.

- Под арестом находится и вот тот многоквартирный дом, в котором люди живут уже 17 лет, - показывает на стоящее вдалеке строение председатель СНТ «Зеленый мыс» Галина Разина. - А еще есть здания, построенные в 2009 году на землях ИЖС, введенные в эксплуатацию жилые дома со свидетельствами о праве собственности, с прописанными в них людьми, для которых это жилье является единственным… У нас есть участок в 10 соток, который благотворители купили батюшке для организации детского православного лагеря — он тоже под арестом! Мы уже просим его, чтоб освятил нашу землю, это наша последняя надежда на то, что не отнимут нашу собственность.

Об арестах члены СНТ тоже узнали случайно, начали выяснять подробности и теперь осведомлены почти все. Все происходит в рамках возбужденного еще осенью прошлого года уголовного дела по заявлениям пайщиков ЗАО «Агрофирма «Мысхако», которые жалуются на то, что в начале 2000-х их обманули с земельными паями, они так и не получили свои 1,5 гектара каждому. Впрочем, эта история так и тянется все эти годы, было около двух десятков судебных разбирательств, начиная от Приморского районного суда до арбитражного суда Северо-Кавказского округа, возбуждались и прекращались уголовные дела против менеджеров фирмы по подозрению в злоупотреблении полномочиями и в итоге пайщики везде проиграли.

Новый ход делу был дан в сентябре 2016-го. Тогда группа пайщиков была готова присоединиться к маршу кубанских фермеров на Москву, чтобы там рассказать руководству страны о проблеме массового нарушения прав граждан на получение земельных долей и имущественных паев в ходе аграрной реформы начала 1990-х годов. Бывшие работники когда-то совхоза-миллионера и их наследники показывали старые свидетельства о праве собственности на землю, кадастровые паспорта. Вспоминали, как люди после войны восстанавливали виноградники, как их родные и близкие подрывались на оставшихся в земле боеприпасах, показывали медали «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». Только это им и досталось, а самый ценный сегодня материальный актив — земля — другим.

Прошлым летом полиция преградила маршу дорогу, но видимо, информацию приняла к сведению. В сентябре в Новороссийске возбудили уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве, в результате которого пайщики лишились своих земельных долей. Затем его забрали в край, а весной 2017-го материалы ушли на самый верх — во второй следственный отдел управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления СК РФ. И оттуда уже в Басманный суд направили постановление следователя о наложении ареста на землю в Новороссийске, которое суд и удовлетворил.

Нынешние собственники жалуются на то, что их никто не уведомлял об аресте — ни суд, ни правоохранители, ни Росреестр, сейчас люди пытаются восстановить сроки обжалования «басманного» решения. В конфликте в Мысхако ни краевым, ни местным властям не удастся отмолчаться, ведь дело приобретает широкую огласку — об этом говорят в соцсетях, пошли материалы в СМИ — приезжала съемочная группа одного из федеральных телеканалов, вышел сюжет на интернет-телеканале «Красная линия» (ориентируется на КПРФ), уклон ее ясен — пайщиков в свое время обобрали.

А вот у новых собственников иное мнение.

- Мы приобретали эти земли на законном основании, - уверена Галина Разина. - Например,

прежде чем покупать эти гектары, мы предлагали по преимущественному праву приобрести их органу госвласти, направляя уведомление в краевой департамент имущественных отношений. Там отказывались и только после этого землю покупали нынешние собственники. Администрация города в прошлом году издала постановление о виде разрешенного использования — ведение дачного хозяйства. Да, мы все делали с ведома властей: документы проходили через различные инстанции, получали сведения, что никаких обременений нет, имелись все необходимые разрешения, и вот теперь то же государство нам говорит, что мы незаконно все это купили. Меня, как собственника, ни в чем не обвиняют, а имущество арестовывают. И таких людей тысячи. Многие же брали под землю, дома, квартиры, построенные там, ипотечные кредиты, при их выдаче банки тщательно проверяют чистоту сделок — если бы что-то было не так, деньги бы не выдавались. То же самое и с использованием материнского капитала. Если все эти сделки начнут пересматривать, представляете, что будет?

- Когда тут были виноградники, земля их не интересовала, - высказывает свое мнение Разина.- А теперь, когда мы вложили сюда кучу своих денег: провели свет, проложили дороги, планируем газификацию, что сделало участки очень привлекательными, вдруг вспомнили о своих паях. Наше СНТ существует три года, мы везде зарегистрированы, платим налоги и никто не сказал, что это незаконно. Арест уже не дает нам возможности продолжать развитие СНТ — мы не получим техусловия на подключение к электросетям. Многие останавливают стройку, боятся вкладывать деньги. Так что убытки несем, а нервов сколько... И где этот принцип защиты частной собственности?

В своих жалобах наверх люди пишут, что считают судебное решение незаконным, уверены, что не несут материальную или иную ответственность за действия подозреваемых или обвиняемых по данному делу, а имущество не является предметом преступления, оно не получено в результате преступных действий. Также считают: не учтено то, что ЗАО — теперь банкрот, торги по продаже его имущества не признаны незаконными. Почему пайщики не требуют свои доли из оставшихся у фирмы земель? Говорят, собственники написали заявление на пайщиков в правоохранительные органы, подозревая, что через инициацию уголовного дела те хотят получить с нынешних владельцев отступные.

Эта проблема с мысхакской землей, пожалуй, будет куда болезненней, чем проблема обманутых дольщиков, за решение которой так рьяно взялся муниципалитет. Строители-то работают, есть график ввода в строй жилья, а тут, если начнется передел, разделяющий общество, мало не покажется никому.

Источник: газета "Наш Новороссийск"