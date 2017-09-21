В Приморско-Ахтарском районе сотрудник полиции подозревается в получении взятки

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Следственным отделом по Приморско-Ахтарскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району, подозреваемого в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, 16 августа 2017 года полицейским в ходе патрулирования на пересечении улиц Фестивальной и Победы в городе Приморско-Ахтарске был остановлен автомобиль, у водителя которого отсутствовало водительское удостоверение. Инспектор полиции составил в отношении мужчины административный протокол, после чего предложил водителю не помещать его автомобиль на штраф стоянку, но за взятку в размере 15 тысяч рублей. Мужчина согласился, но в связи с отсутствием денег позвонил супруге и передал телефон полицейскому, который сообщил о необходимости перевода денег на банковскую карту родственницы его супруги. Согласившись, женщина выполнила требования инспектора ДПС, однако спустя несколько дней сообщила об этом в территориальный следственный отдел СКР.

Приказом начальника Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебной проверки. Если его вина будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю