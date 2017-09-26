/Криминал/

В Чите сгорели 18 маршруток бизнесмена и депутата

«Пожар произошел на автостоянке по улице 1-й Заводской, куда машины приехали по окончании рабочего дня. Площадь возгорания составила 150 кв. метров. Потушили быстро, но восстанавливать там (из машин – FS) фактически нечего, один металл», - сказал собеседник агентства flashsiberia.com.

Все сгоревшие маршрутки принадлежали депутату городской думы Читы и предпринимателю Артему Меняйло. Ранее он выступил за повышение с 15 сентября стоимости проезда в маршрутках с 22 до 25 рублей. Сообщает агенство. 

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Просмотров: 1 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Главным тренером "Черноморца" (Новороссийск) назначен Хазрет Дышеков:

В Чите сгорели 18 маршруток бизнесмена и депутата

В Новороссийске определились победители и призёры всероссийских соревнований по дзюдо

Первый Кубанский фестиваль традиционной народной культуры «Казачья слава»

В Новороссийске прошло заседание молодежного совета при депутате Госдумы