В Чите сгорели 18 маршруток бизнесмена и депутата

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«Пожар произошел на автостоянке по улице 1-й Заводской, куда машины приехали по окончании рабочего дня. Площадь возгорания составила 150 кв. метров. Потушили быстро, но восстанавливать там (из машин – FS) фактически нечего, один металл», - сказал собеседник агентства flashsiberia.com .

Все сгоревшие маршрутки принадлежали депутату городской думы Читы и предпринимателю Артему Меняйло. Ранее он выступил за повышение с 15 сентября стоимости проезда в маршрутках с 22 до 25 рублей. Сообщает агенство.