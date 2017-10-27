За получение взяток в крупном и особо крупном размерах осужден руководитель департамента транспорта Краснодарского края

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Первомайский районный суд г. Краснодара, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Краснодарского края, вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего бывшего руководителя департамента транспорта Краснодарского края Анастаса Оркопуло.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в крупном и особо крупном размерах).

Судом установлено, что Оркопуло в период с 24 марта 2010 по 4 октября 2014 года получил взятки в общей сумме более 5 млн руб.

от представителей юридического лица за «крышевание» и способствование в принятии Департаментом решений о допуске юридического лица к участию в конкурсах на право осуществления регулярных пассажирских перевозок и признании его победителем.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил Оркопуло 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере

24,375 млн руб.

После оглашения приговора осужденный взят под стражу в зале суда.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/za-poluchenie-vzyatok-v-krupnom-i-osobo-krupnom