Сотрудники транспортной полиции Сочи разыскали украденный чемодан

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Заявление о краже чемодана с вещами в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Адлер поступило от пассажирки электропоезда «Туапсе – Адлер». Женщина сообщила, что при посадке в электричку на станции Туапсе она поставила его в багажный отсек, а сама разместилась на соседнем сиденье спиной к своему имуществу.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался сорокалетний житель Кубани, при нем же оказались и украденные вещи.

В беседе со следователем он пояснил, что преступный умысел у него возник сразу, как только он увидел женщину, оставившую чемодан на багажной полке. Воспользовавшись тем, что она не проявляла бдительности к своим вещам, злоумышленник забрал ее чемодан и вышел на первой попавшейся остановочной платформе.

В настоящее время в отношении задержанного следственным отделом Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Источник: Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте