В Краснодаре по факту гибели двух рабочих в результате обрушения на них части здания возбуждено уголовное дело

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Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю по результатам проведенной проверки по сообщению о гибели двух рабочих и травмировании третьего в результате обрушении части здания при производстве работ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По данным следствия, 16 ноября 2017 года на территории краснодарского хладокомбината производились работы по демонтажу неэксплуатируемого 5-этажного строения. Во время проведения указанных работ произошел обвал стены на трех рабочих, производивших снос. В результате 20 и 21-летний рабочие скончались на месте, 52-летний мужчина с переломом руки доставлен в больницу.

В настоящее время допрашиваются свидетели, назначена строительно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся выемки документов и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю