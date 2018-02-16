В Ейском районе местному жителю предъявлено обвинение в убийстве женщины

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В правоохранительные органы Ейского района 13 февраля 2018 года поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домовладений города Ейска тела 56-летней женщины с колото-резаными ранениями тела. По данному факту Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста следственного управления установлена причастность к совершению данного преступления 53-летнего местного жителя, у которого погибшая арендовала комнату в домовладении. По версии следствия, утром 13 января 2018 года они находились дома, где совместно распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес не менее 3 ударов кухонным ножом в область шеи, плеча и грудной клетки оппонентки. После этого он позвонил своей матери и сообщил, что самочувствие женщины ухудшилось и попросил вызвать бригаду скорой медицинской помощи, не сказав о совершенном преступлении. По прибытию медики констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненных телесных повреждений, в связи с чем сообщили об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено соответствующее обвинение. Сегодня следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также его мотива. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю