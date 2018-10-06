Представители библиотек, архивов и музеев встретились на Сенатской, 3, чтобы обсудить работу с

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В пятницу, 5 октября 2018 года, в Президентской библиотеке состоялось пленарное заседание IX научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», проходившей в рамках Ежегодного интеграционного форума. На мероприятии присутствовали представители библиотек, музеев и архивов. Обсуждались проблемы объединения цифровых ресурсов, перспективные методики сохранения контента в электронном виде и другие вопросы, волнующие профессиональное сообщество. Велась прямая трансляция заседания на портале Президентской библиотеки. По видео-конференц-связи к мероприятию присоединились участники из Новосибирска и Барнаула.

С приветственным словом к собравшимся обратился и. о. генерального директора Президентской библиотеки Валентин Сидорин. По его словам, сегодня первостепенным становится вопрос не только формирования информационных ресурсов, но и обеспечения доступа к ним. Он отметил также, что Президентская библиотека крайне заинтересована в продолжении взаимодействия с регионами и в том, чтобы ресурсы библиотек и ведущих музеев страны были доступны через цифровое пространство.

Главный технолог Президентской библиотеки Ольга Преображенская подробно рассказала об организации работы своего направления, особо остановившись на важности технологий, обеспечивающих непрерывность создания, пересылки и сохранения цифрового контента.

Генеральный директор Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ», директор Центральной научной медицинской библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Борис Логинов заметил, что работа Президентской библиотеки сегодня представляет собой методическую основу для многих коллег.

Руководитель научного направления Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) РАН Юрий Чистов поделился опытом работы своего учреждения с интернет-ресурсами: «В 1997 году мы организовали один из первых в стране музейных сайтов. И тогда же началась работы по созданию электронного каталога коллекции музея». На сегодня Кунсткамера демонстрирует уже 18 коллекций в режиме онлайн.

Модератор встречи, директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки Елена Жабко отметила, что в ближайших планах – «усиление этнографического компонента» фонда Президентской библиотеки, как раз за счёт оцифрованных материалов Кунсткамеры.

Надо отметить в целом большую важность взаимодействия с музеями. На сегодняшнем мероприятии выступили представители сразу трёх музейных учреждений: Кунсткамеры, Всероссийского музея А. С. Пушкина и Государственного Эрмитажа.

На пленарном заседании также обсуждалась автоматизация работы учреждений культуры, создание цифровых образовательных ресурсов по истории России для мобильных устройств, перевод в цифровой формат региональной периодики и т. д.

IX Научно-практическая конференция «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве» является ключевым мероприятием Ежегодного интеграционного форума, который проходил в стенах Президентской библиотеки со 2 по 5 октября. Его организаторами выступают Президентская библиотека, Федеральное архивное агентство, Союз музеев России, Российская библиотечная ассоциация.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки