РЕН ТВ отметило тридцатилетие «Агаты Кристи»

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В воскресенье 14 октября РЕН ТВ показало концерт Вадима Самойлова. В спецвыпуске программы «СОЛЬ» услышали мы главные хиты группы «Агата Кристи» в исполнении её бессменного лидера и основателя.

В 2018 году исполняется тридцать лет со дня основания «Агаты Кристи», одной из самых популярных групп в истории российской рок-музыки. РЕН ТВ отметили юбилей легендарного коллектива показом выступления Вадима Самойлова, которое состоялось в московском клубе «Ray Just Arena» в апреле 2016 года.

Зрители РЕН ТВ увидели концерт тура «Агата Кристи. Все хиты». Именно с этой программой Вадим ездил по странам СНГ в 2015-2016 годах. В телевизионную версию концерта вошли 11 популярных композиций «Агаты Кристи»: «Эпилог», «Viva Kalman», «Нисхождение», «Гетеросексуалист», «Моряк», «Позови меня небо», «В интересах революции», «Сердцебиение», «Черная Луна», «Сказочная тайга», «Никогда».

«Агата Кристи» оказала колоссальное влияние на российский рок. Песни и альбомы этой группы регулярно занимали высшие строчки российских чартов 90-х и 2000-х годов, а в 1998 году коллектив стал лауреатом премии «World Music Awards» в Монте-Карло.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям