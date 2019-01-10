РЕН ТВ среди лидеров праздничного эфира

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В новогодние каникулы РЕН ТВ стал четвертым каналом России по общей аудитории «4+» и №1 среди мужчин.

По данным Mediascope, в праздничные дни января РЕН ТВ уверенно вошел в число самых популярных телеканалов страны по общей аудитории «4+». Он расположился на четвёртой строчке рейтинга с долей 5,8% среди всех зрителей старше 4 лет.

Стратегия на новогоднюю неделю канала РЕН ТВ оказалась весьма успешной, ставка была сделана на традиции показа культового российского кино. Также в эфире шли лучшие отечественные мультфильмы и познавательные проекты собственного производства, благодаря которым канал стал лидером в мужской аудитории.

Три дня каникул канал посвятил показу популярных анимационных фильмов киностудии «Мельница» – франшизе о трёх богатырях, всем приключениям Ивана Царевича и Серого волка, и другим мультхитам. Лучшие результаты показали «Илья Муромец и Соловей разбойник» (доля 10,5%), «Три богатыря. Ход конем» (доля 10,3%) и «Три богатыря и Морской царь» (доля 10,2%).

Особое место в новогоднем эфире заняло легендарное кино режиссёра Алексея Балабанова – «Брат» (доля 9,4%), «Брат-2» (доля 11,2%), «Жмурки» (доля 8,9%) и «Кочегар» (доля 11,0%). Зрители также оценили и другие российские фильмы – «Сёстры» (доля 11,7%), «ДМБ» (доля 10,1%) и «Каникулы президента» (доля 10,9%). Не обошлось без «национальных особенностей» – канал показал все 5 частей комедии (доля «Особенностей национальной охоты» – 8,2%).

3 праздничных дня РЕН ТВ предложил провести с пользой – в этом помогли познавательные проекты канала. 4 января 11 часов расследований Игоря Прокопенко прошли с долей 8,4%. 6 января 9,7% мужской аудитории смотрело «День загадок человечества с Олегом Шишкиным». А 8 января прошло под эгидой «Засекреченных списков», которые принесли РЕН ТВ долю 10,0%.

Кроме того, 1-8 января РЕН ТВ подтвердил звание главного канала страны у мужчин. Телеканал обошёл всех конкурентов и занял 1 место с долей 8,6% (Mediascope, Россия, мужчины 25-59).

Источник: Пресс-секретарь Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям