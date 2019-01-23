В Театре Старого парка с большим успехом прошла оперетта «Сильва»

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Это культурное событие и стало официальным стартом Года театра.

В Геленджике, как и по всей России, стартовал Год театра. Прекрасная инициатива нашего Президента, которая позволит привлечь дополнительное внимание к театральному искусству, поднять на новый уровень интерес к театру, тепло была встречена и в Геленджике. В столь знаковое место поприветствовать геленджичан приехал первый заместитель министра культуры Краснодарского края. Великолепное строение Старого парка само по себе является уникальным зданием: театр строился по всем правилам архитектуры, с сохранением акустических параметров.

В Год театра в Геленджике запланировано много мероприятий, связанных с этим искусством. Ну, а в минувшее воскресенье оперетта «Сильва» с большим успехом прошла на сцене Театра Старого парка, местная публика рукоплескала актёрам Краснодарского краевого театра «Премьера». Оперетта стала ярким событием в культурной жизни нашего курорта.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик