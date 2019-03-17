Встреча со звёздами: фонд Президентской библиотеки рассказывает о первом выходе человека в открытый космос

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18 марта 1965 года легендарный лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос.

В одночасье извечная мечта всего человечества стала реальностью. Исследованиям внеземного пространства посвящена специальная цифровая коллекция уникальных материалов «Открытый космос», изучить которую можно на портале Президентской библиотеки. Эти документы – лучшее свидетельство и доказательство неоспоримого факта: все самые значительные открытия и изобретения в этой области принадлежат нашей стране, нашим героям-космонавтам.

О подвиге Алексея Архиповича Леонова рассказывает кинохроника тех лет: «Шаг за шагом накапливала советская космонавтика опыт, каждым экспериментом переступая грань, за которой неизвестность. С нового корабля „Восход“ впервые Алексей Леонов вышел в открытый космос. Этот подвиг открыл дальнейшие пути освоения межпланетной среды. Космос стал частью жизненного пространства человечества». Посмотреть редкие кадры, на которых запечатлены известные отечественные космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Георгий Береговой, и, конечно, Алексей Леонов, можно также на портале Президентской библиотеки.

Важно отметить, что произошло это грандиозное событие всего через четыре года после первого полёта на околоземную орбиту Юрия Гагарина. Так что Леонова вполне можно назвать первым после первого. О том, как всё было на самом деле, каким невероятным трудом было добыто это достижение, рассказывает сам Алексей Архипович. Прочесть его воспоминания можно, обратившись к обширному электронному фонду Президентской библиотеки, который насчитывает свыше 770 тысяч копий раритетных документов. Сделать это можно не только в Санкт-Петербурге в здании на Сенатской площади, 3, но и в любом из 900 центров удалённого доступа, которые расположены во всех регионах нашей страны и более чем в 30 государствах мира.

В интервью газете «Московский комсомолец» (номер от 29 мая 2004 года) Леонов рассказывает о том, как готовился исторический полёт корабля «Восход-2». Серьёзный риск, с которым космонавту и его коллеге Павлу Беляеву придётся иметь дело, от них никто не скрывал: «Мы знали, что высота полёта будет порядка 350 км, что за бортом – глубокий вакуум, температура скафандра со стороны света – плюс 150 градусов, со стороны тени – минус 140. На Земле смоделировать эту среду было невозможно...»

Однако путешествие оказалась куда опаснее, чем предполагали на Земле. Жизнь наших космонавтов, говорит Алексей Леонов, буквально висела на волоске: «При выведении на орбиту произошла ошибка. Корабль оказался на высоте 495 км. Мы знали, что пятью километрами выше проходит первый радиационный пояс, где радиация исчисляется смертельными дозами... Но нам повезло: солнечная активность была небольшая».

Риск был оправдан – зрелище, которое предстало глазам Леонова, когда он шагнул за пределы корабля и оказался один на один со Вселенной, поразило космонавта до глубины души: «Когда вышел в открытый космос, сказал в восхищении: „А Земля-то ведь круглая!“ Прямо подо мной было Чёрное море, как на ладони лежала Греция, Италия... Приподнял голову – увидел Балтику. Одним взглядом я охватывал круг диаметром 5 тыс. км. Видел Солнце – яркое-яркое, будто вколоченное в небо, голубую Землю, немигающие звезды. И такая стояла тишина, что я слышал свое дыхание... Когда в 68-м по Артуру Кларку американцы сняли картину „Одиссей 2001 года“, из моего фильма, что я сделал в космосе, они взяли этот звуковой фон – тяжёлое надрывное дыхание».

Но опасность, которая, казалось, миновала, на самом деле словно затаилась, чтобы обрушиться на Алексея Архиповича с новой силой. Проведя 12 минут и 9 секунд в открытом космосе, он должен был вернуться на корабль. Это оказалось гораздо сложнее, чем его покинуть. Леонову приходилось рассчитывать исключительно на свою интуицию и профессионализм: «Из-за глубокого вакуума скафандр деформировался. Руки у меня выскочили из перчаток, а ноги из сапог. Я оказался внутри скафандра во „взвешенном состоянии“. Двигателей стабилизации оказалось недостаточно, корабль постепенно начал менять положение в пространстве, и солнце стало светить прямо в объективы телекамер, потом на плёнке было видно, насколько прожжены диафрагмы. При возвращении на корабль возникли проблемы. Я долго боролся со скафандром, и силы были на исходе... Тогда я, ни с кем не советуясь, быстро уменьшил давление в скафандре наполовину и сразу обрёл подвижность. По инструкции я должен был вплывать в шлюз ногами вперед. После нескольких неудачных попыток я опять, не спросив разрешения Земли (знал, что начнётся совещание специалистов, а время у меня было ограничено – пять минут оставалось до входа в тень, 30 минут – на дыхание), пошёл вперед головой – ухватился руками за обрез люка и с большим трудом „пропихнул“ себя в шлюз. Спасла физическая подготовка: каждой рукой я тогда выжимал девяносто килограммов».

В том же самом интервью, цифровая копия которого хранится в фонде Президентской библиотеки, Леонов поделился, какими сложными и по-прежнему опасными были первые минуты после успешного возвращения на борт «Восхода»: «Уже в шлюзе передаю Паше Беляеву: „Закрывай!“ Внешний люк закрылся, началось заполнение шлюза воздухом. Пот мне буквально выедал глаза. Тут я опять нарушил инструкцию: дал команду на выравнивание давления и, не дождавшись закрытия внутреннего люка, поднял стекло гермошлема и начал протирать перчатками глаза... От космоса меня отделяли только надувные стенки шлюза».

В целом полет «Восхода-2» продлился 1 сутки 2 часа 2 минуты и 17 секунд. Мужество, которое проявил Алексей Леонов, было высоко оценено. 23 марта 1965 года космонавту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». А в октябре того же года Международная авиационная федерация утвердила мировой рекорд продолжительности пребывания человека в космическом пространстве вне корабля и абсолютный рекорд максимальной высоты полёта над поверхностью Земли «Восхода-2» – 497,7 километров. За это Леонов получил высшую награду организации – золотую медаль «Космос».

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки