Студентка КГИК стала лауреатом конкурса «Моя законотворческая инициатива»

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Студентка четвертого курса факультета социально-культурной деятельности и туризма Краснодарского государственного института культуры Юлия Рассоха и ее научный руководитель, доцент кафедры философии и общественных дисциплин Диана Устрижицкая стали лауреатами ХIV Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».

Конкурс включал два этапа: заочный и очный. В нем участвовали конкурсанты от 14 до 30 лет со всей страны. На очный тур, который проходил в Москве в форме молодежного форума, были приглашены более 500 победителей заочного этапа. Они защищали свои работы на заседаниях специализированных секций перед экспертными советами.

На форуме Юлия Рассоха представляла конкурсную работу, посвященную развитию внутреннего туризма на Кубани и внесению изменений в региональный закон о туризме Краснодарского края.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры